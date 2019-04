Éric Antoine : Le jour où il s'est retrouvé à nettoyer du vomi sur scène

Éric Antoine sera à l'honneur sur W9, le 23 avril 2019. Après la diffusion de son spectacle L'Incroyable Show d'Éric Antoine, les téléspectateurs pourront découvrir un documentaire inédit, intitulé Éric Antoine, La Folie douce, réalisé par Thierry Colby. À cette occasion, l'humoriste-magicien de 42 ans a répondu aux questions de Purepeople.

Après avoir évoqué ses années de galère, le mari de Calista a confié qu'il avait persisté car il était convaincu qu'il était fait pour ce métier. Et sa capacité à se remettre perpétuellement en question est sans doute, selon lui, le secret de sa longévité.

"Dans l'un de mes spectacles au Palais des sports, il y avait environ 400 gamins. Et à un moment, ils descendent tous sur scène. Après, je les raccompagne et à la fin, il y a une petite fille qui vient me voir pour me dire que son frère a vomi sur scène. Je vois l'énorme flaque de vomi. Je dis : 'Bon bah, merci d'être passé.' Et je n'ai pas un régisseur sur le plateau qui a entendu, donc je me retrouve à nettoyer le vomi. J'ai 25 gars et c'est moi qui nettoie le vomi sur scène", nous a ensuite raconté, hilare, ce papa de deux garçons.

Et ce n'est pas la seule anecdote qui l'a marqué durant sa carrière : "Il y a une mamie à qui je faisais le gag du bisou volé. Tu tends la joue, la personne va t'embrasser et, au dernier moment, tu tournes la tête pour lui offrir tes lèvres à la place de ta joue. Et la petite mamie, au lieu d'être choquée, m'a pris la bouche. Elle m'a violée la bouche, elle a mis sa langue dans ma bouche et, quand elle s'est retirée, il y avait un filet qui nous unissait. Jamais je ne t'oublierai, Gisèle."

