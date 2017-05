Eric Cantona, meurtri par l'attentat de Manchester : "Je souffre avec vous..."

Si c'est à Lisbonne qu'il vit désormais, profitant avec son épouse Rachida Brakni et leurs enfants Emir et Selma d'un "cadre de vie idyllique", Eric Cantona demeurera à jamais le King de Manchester. Légende de United, où il passionna les foules de 1992 à 1997, l'ancien numéro 7 des Red Devils a été tout particulièrement affecté par l'attentat, qui a causé la mort de 22 personnes, perpétré lundi soir dans la ville anglaise au terme d'un concert de la popstar américaine Ariana Grande.

Sortant de sa réserve habituelle, lui qui reste en retrait de l'agitation médiatique et de la frénésie des réseaux sociaux, l'ex-footballeur âgé de 51 ans a sollicité Eurosport Grande-Bretagne, chaîne auprès de laquelle il est consultant, pour adresser un message vidéo à toute la ville de Manchester et à ses habitants, leur dire sa peine et leur témoigner son soutien : "Je pense profondément, dit-il, la voix grave et le visage chargé d'émotion, aux victimes, aux personnes blessées, aux enfants, aux adolescents, aux adultes, à leurs familles, à leurs amis, à tous, à vous tous, à nous tous. Je pense à cette ville de Manchester et aux Mancuniens que j'aime profondément. Je pense à ce pays, l'Angleterre, et les Anglais que j'aime profondément. Je souffre avec vous. Mon coeur est avec vous. Je me sens toujours proche de vous." Un hashtag accompagne la diffusion sur Twitter de cette allocution : #WeStandTogether ("debout ensemble").

Tout comme Eric Cantona, le monde du football montre lui aussi sa grande solidarité après les événements tragiques de lundi soir : le club de Chelsea a décidé mercredi d'annuler la parade prévue dans les rues de Londres dimanche pour fêter son titre de champion d'Angleterre, considérant une telle célébration inappropriée compte tenu des circonstances. Les Blues, qui porteront un brassard noir en signe de deuil samedi lors de la finale de la Cup face à Arsenal, ont également annoncé des dons aux familles des victimes.

Et pendant ce temps, les forces de l'ordre sont sur le pied de guerre aux Pays-Bas alors que doit se jouer ce mercredi soir à Amsterdam la finale d'Europa League entre l'Ajax et... Manchester United.