Eric Dane (Grey's Anatomy) : Sa femme demande le divorce après 14 ans de mariage

C'est au tour du couple formé par Eric Dane et Rebecca Gayheart de se séparer après plusieurs années de mariage. Selon les informations rapportées par le site The Blast, l'actrice de 46 ans a officiellement lancé une procédure de divorce vendredi 16 février 2018 en déposant une demande auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Dans ses papiers, la comédienne réclame la garde partagée de leurs filles Billie (7 ans) et Georgia (6 ans).

Connu du grand public pour avoir interprété entre 2006 et 2012 le rôle de Mark Sloane (alias Docteur Glamour) dans la série à succès Grey's Anatomy, Eric Dane avait épousé Rebecca Gayheart en octobre 2004 après dix mois de relation. Durant près de quinze ans, les deux stars hollywoodiennes ont formé un binôme uni et soudé malgré les épreuves.

Ces dernières années ont été effectivement marquées par divers problèmes de santé pour l'acteur de 45 ans. Après un cancer de la peau en 2008, il avait suivi une cure de désintoxication trois ans plus tard pour soigner sa dépendance aux médicaments (développée après une blessure sportive). L'année dernière, il avait révélé souffrir de dépression et le tournage de sa série The Last Ship avait été momentanément suspendu le temps de sa réhabilitation.