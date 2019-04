Éric Judor, sa version de sa brouille passée avec Ramzy : "On tournait en rond"

Petites embrouilles entre amis ? Pas du tout mais une petite mise au point. Tout va bien entre Éric Judor et Ramzy Bédia mais lorsqu'on collabore depuis des décennies avec la même personne, la vie n'est forcément pas un fleuve tranquille. Lors de son interview avec BFMTV.COM pour la promotion de Monsieur Link, l'humoriste, acteur, réalisateur et scénariste Éric est revenu en toute franchise sur leur relation.

Naturellement, Éric et Ramzy ont eu besoin, à un moment donné, d'exister chacun de leur côté. Éric Judor précise : "Ça fait du bien de changer, de se réinventer. Il n'y a rien de plus soporifique que de refaire systématiquement la même chose. C'est ce qui nous a amenés à nous séparer avec Ramzy [en 2008, NDLR] : on tournait en rond. C'était très bien de se séparer pour se recréer et se redonner envie."

Cependant, si Ramzy Bédia a ressenti le besoin de prendre de la distance avec son acolyte pendant le tournage de Seuls Two en 2007, son complice raconte son expérience : "Je n'ai pas vécu Seuls Two comme Ramzy. J'ai vu qu'il avait dit que l'on n'était plus les mêmes. J'étais super heureux de faire ce film. J'ai adoré réaliser pour la première fois. J'étais très surpris qu'il me demande d'arrêter après. On ne s'est pas vus pendant tout l'été après le tournage. En septembre, on s'est revus sur une émission de télé. J'avais plein d'idées et il m'a dit qu'il allait faire le film d'Anne Depetrini [sa compagne de l'époque avec qui il a donc joué dans Il reste du jambon ?, NDLR]. J'étais très surpris."