Éric (L'amour est dans le pré 11) est devenu papa !

La famille de L'amour est dans le pré s'est encore agrandie !

Comme le révèle Le Journal de Saône-et-Loire, Éric de la 11e saison du programme de dating rural est récemment devenu l'heureux papa d'une petite fille. Le quotidien ajoute aussi que cette petite merveille s'appelle Victoire, qu'elle est née le 26 mars dernier et qu'elle pesait 2,920 kilos pour 48 centimètres. On ne peut que deviner le bonheur de notre agriculteur de 52 ans !

Le 5 février 2018, dans l'émission Que sont-ils devenus ? (M6), Éric évoquait déjà sa nouvelle idylle née quelques mois après l'émission. "J'ai trouvé la personne que je cherchais. Je l'ai contactée au téléphone pendant longtemps et on avait déjà des sentiments avant de se voir", avait-il lâché avant de poursuivre : "La première fois qu'elle est venue chez moi, on avait peur car on s'est dit qu'en se voyant, ça pouvait ne pas marcher. Nous avions peur d'être déçus, mais ça a marché tout de suite."

Également interrogé par Télé Loisirs, Éric avait confié en février dernier à propos de son futur bonheur : "C'est une petite fille. On aurait préféré un fils, mais je suis quand même fou de joie. Cet enfant, on le voulait, ce n'est pas un accident ! (...) On a déjà commencé à changer des tapisseries, à rénover des chambres. Pour celle de notre bébé, on va faire un agrandissement. L'étape suivante, ce sera le mariage. On en parle. Mais bon, il y a déjà pas mal d'autres choses à organiser avant. Je vivais seul, voilà que je vais me retrouver avec une famille nombreuse !"

Lors de sa participation à L'amour est dans le pré, Éric, qui souhaitait par-dessous tout devenir père, avait connu un échec avec Françoise. Il n'avait reçu qu'une seule lettre, celle de la cantinière qui est aujourd'hui en couple avec Jean-Marc, mais n'était finalement pas tombé amoureux d'elle.

Le destin...