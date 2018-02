Éric (L'amour est dans le pré 2016) va être papa pour la première fois !

Cette nouvelle a de quoi émouvoir les fans de L'amour est dans le pré ! Lundi 5 février 2018, M6 diffusera la deuxième partie de son émission Que sont-ils devenus ? dans laquelle Éric, candidat de l'édition 2016, fait une sacrée révélation.

Quelques jours après que nous avons révélé que l'agriculteur était en couple depuis plus d'un an, Télé-Loisirs dévoile ce vendredi 2 février un extrait du programme dans lequel Eric confirme cette information. "J'ai trouvé la personne que je cherchais. Je l'ai contactée au téléphone pendant longtemps et on avait déjà des sentiments avant de se voir", a-t-il lâché aux autre participants. Avec sa mystérieuse compagne, le coup de foudre a donc été immédiat. Il poursuit : "La première fois qu'elle est venue chez moi, on avait peur car on s'est dit qu'en nous voyant ça pouvait ne pas marcher. Nous avions peur d'être déçus, mais ça a marché tout de suite."

Maman de plusieurs enfants, la compagne du participant a emménagé l'été dernier chez lui, à en croire ce que dit Éric dans la séquence tournée peu de temps avant. Si un mariage ne semble pas d'actualité, le couple est déjà passé à l'étape suivante puisque comme l'annonce Karine Le Marchand en voix off, depuis le tournage, le célèbre agriculteur et sa douce attendent leur premier enfant !

Lors de sa participation à L'amour est dans le pré, Éric, qui souhaitait par-dessous tout devenir père, avait connu un échec avec Françoise. Il n'avait reçu qu'une seule lettre, celle de la cantinière qui est aujourd'hui en couple avec Jean-Marc, mais n'était finalement pas tombé amoureux d'elle.