Esprits criminels : Retour surprise d'un acteur emblématique de la série !

Ce lundi 4 juin 2018, Esprits criminels fait son grand retour à l'antenne. En effet, TF1 diffuse dès ce soir les premiers épisodes de la saison 13. Et pour l'occasion, les fidèles de la série auront la grande surprise de voir un ancien acteur emblématique donner la réplique à ses ex-camarades.

Le temps de l'épisode intitulé Reminiscences, Shemar Moore, qui incarnait l'agent Derek Morgan, fait son retour. En effet, il viendra en aide à Penelope Garcia pour résoudre une affaire sordide. Le corps mutilé d'une prostituée a été retrouvé dans les toilettes d'un relais routier et le mode opératoire rappelle celui d'un criminel déjà connu et suivi par des professionnels.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Shemar Moore fait son retour dans Esprits criminels. Le personnage de Derek Morgan avait déjà fait une réapparition en octobre dernier. Un retour qui survenait peu après son départ de la série. L'acteur avait tiré sa révérence après plus de dix ans dans la peau de l'agent, à l'issue du 18e épisode de la saison 11. "Après onze années, il était temps pour moi de passer à autre chose, avait-il indiqué à Télé Loisirs. Après avoir passé des journées entières sur un plateau télé pendant de longues années, je souhaite me marier et avoir des enfants."

Nul doute que ce bref retour fera plaisir aux fans de la série ! Rendez-vous ce lundi 4 juin 2018 dès 21h sur TF1 afin de revoir Shemar Moore dans la peau de Derek Morgan, dans Esprits criminels.