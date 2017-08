Esprits criminels : Shemar Moore de retour ? "Une belle surprise se prépare"

Les fans d'Esprits criminels ont de quoi se réjouir. Selon nos confrères de Téléstar.fr, le comédien Shemar Moore (47 ans), ex-interprète du profileur Derek Morgan, pourrait bien faire prochainement son retour dans l'intrigue de la série à succès qu'il a quittée au printemps 2016...

C'est alors que nos confrères l'interrogeaient sur un possible come-back que celui qui joue désormais dans S.W.A.T n'a pas trop cherché à noyer le poisson. "Tout ça est très compliqué c'est vrai, mais il y a une rumeur... et une belle surprise se prépare sous peu pour les fans d'Esprits criminels", a-t-il lancé avec satisfaction. On comprend ainsi mieux pourquoi Shemar Moore avait accepté de faire une onzième saison d'Esprits criminels – son contrat n'en prévoyait que dix ! – afin d'éviter que son personnage ne disparaisse brutalement.

Interrogé par The Hollywood Reporter au moment de l'annonce de son départ, il avait indiqué : "C'est une expérience bizarre. J'ai passé onze années avec un groupe de personnes et c'est vraiment très bizarre de les quitter... Mais je l'ai fait comme je le désirais et de la bonne manière." Et de poursuivre à l'époque : "Derek Morgan ne disparaît pas parce que Shemar arrête la série. Derek, mon personnage, s'en va parce qu'une partie de sa vie lui manque, qu'il risque sa vie tous les jours, mais qu'il a dorénavant besoin d'être un père et d'être au côté de son épouse."

À suivre...