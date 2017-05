Estella Warren : La sulfureuse actrice et top arrêtée pour violences conjugales

Devenue plutôt rare et discrète au cours des récentes années, Estella Warren fait malheureusement de nouveau parler d'elle dans la rubrique des faits divers, et non pas pour sa carrière. Selon les informations rapportées par le site TMZ, l'actrice et ex-mannequin canadien a effectivement été arrêtée "tôt dimanche matin" (7 mai) à son domicile de Marina del Rey, à Los Angeles, après une violente altercation avec son petit ami.

D'après un rapport de police, l'ancien chaperon rouge du parfum Chanel numéro 5 a déchargé sa colère sur son compagnon en lui "versant un récipient de liquide nettoyant". L'histoire ne précise pas de quel produit il s'agissait, ni en quelle quantité il a été déversé sur l'homme en question. Appréhendée par les autorités, Estella Warren a été embarquée au poste pour violences conjugales. Après quelques heures passées en cellule, la comédienne a été libérée en échange d'une caution fixée à 20 000 dollars. Son petit ami a de son côté refusé d'être examiné par des médecins, signe qu'il devait donc bien se porter.

Ce n'est pas la première fois que la sulfureuse blonde passe par la case prison. En 2011, elle avait fait les choux gras de la presse à scandale pour conduite en état d'ivresse. Elle avait également été accusée de tentative de fuite après agression sur un officier de police, avant de retirer ses menottes et tenter d'échapper aux forces de l'ordre durant sa déposition. Fait très étrange, cette arrestation avait également permis de mettre en lumière un secret bien gardé, à savoir qu'elle serait née en 1970 et non en 1978 comme elle l'a toujours prétendu... Aujourd'hui, elle serait donc âgée de 46 ans, tandis que sa page Wikipédia en affiche 38 au compteur.