Estelle Denis et Raymond Domenech en amoureux lors d'un incroyable séjour

Estelle Denis et Raymond Domenech ont eu une fin de saison bien remplie, Coupe du monde oblige. L'animatrice de 41 ans était aux commandes de L'Équipe d'Estelle et son compagnon était consultant sur L'équipe. Après la victoire de la France face à la Croatie (4-2) ils ont donc eu besoin de souffler un peu. Et quoi de mieux qu'un beau voyage pour se changer les idées. C'est donc en amoureux, sans leurs enfants Victoire (14 ans) et Merlin (11 ans), qu'ils se sont envolés pour la Nouvelle-Écosse, l'une des provinces maritimes de l'Est du Canada. Un incroyable séjour qu'ils ont partagé avec leurs fans et publié sur le site canadagrandformat.com.

"On sort de la Coupe du monde et ça a été un mois et demi de folie, mais de travail intense également. On avait besoin de recharger les batteries, de se reposer. On avait aussi envie d'un peu de nature", a confié Estelle Denis. Et Raymond Domenech de préciser : "C'était surtout ça, un dépaysement total." Après sept heures d'avion, leur périple pouvait débuter. C'est le village de pêcheur Peggy's Cove et son célèbre phare qu'ils ont choisi de visiter en premier. Tous deux ont été émerveillés par le panorama magnifique et sauvage.

Estelle Denis et Raymond Domenech se sont ensuite rendus à Mahone Bay pour découvrir les gâteaux de la meilleure boulangerie de la Nouvelle-Écosse. Des pâtisseries qui donnent l'eau à la bouche ! Une fois leur dégustation terminée, c'est près de Digby qu'ils sont allés afin de voir des baleines. Après avoir fait un bout de chemin en bateau, ils ont vu ce qu'ils étaient venus chercher. Un moment unique et magique qui les a presque laissés sans voix. "Je suis venu ici juste pour ça", a confié l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

Puis l'heure du départ est venue. "C'était génial. C'était exactement ce qu'on venait chercher. On reviendra avec les enfants", a admis Estelle Denis avant d'embarquer.