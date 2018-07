Antoine Griezmann : Sa journée avant la finale, un récit hilarant

Dimanche 15 juillet, la France est devenue championne de monde de football en battant la Croatie 4-2 ! L'événement a déclenché une vague de liesse populaire qui s'est poursuivie lundi au retour des Bleus à Paris. Avant de parader sur les Champs-Élysées puis de retrouver le couple Macron à l'Élysée, Antoine Griezmann a régalé ses fans en décrivant sa journée d'avant-match, une interview devenue culte.

C'est au micro de beIN SPORTS qu'Antoine Griezmann, accompagné du défenseur Adil Rami, a raconté sa journée pré-finale de Coupe du monde. Ainsi, les fans de l'équipe de France ont appris que leur n°7 s'était levé à 11h : "Y a quelqu'un qui a toqué à ma porte. Je me disais 'Mais c'est qui le con ou le fou qui ose me réveiller ?'"

"'Grizi, faut que t'ailles [prendre] le ptit dèj parce que le coach l'a obligé. (...) Bon allez, on fait acte de présence, 'Salut, salut les mecs, salut les mecs', et je redescends dans ma chambre. Et là j'ai regardé une série, The Last Kingdom. (...) Une heure, l'épisode", poursuit Antoine Griezmann. La suite de sa matinée, avant le départ pour le Luzhniki Stadium ? Séquence vidéo avec Didier Deschamps et ses partenaires pour analyser le jeu des Croates, déjeuner ("Pâtes sautées (...), un genre de salami, du poulet, on mélange tout ! Avec un peu de pesto"), quelques soucis digestifs ("Je rote, je pète, c'est normal"), nouvel épisode de The Last Kingdom et enfin console de jeu avec Football Manager.