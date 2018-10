Estelle Lefébure complice avec Franck Dubosc auprès de gros bolides

Lors de cette première soirée, Jaguar et Land Rover étaient à l'honneur. Les deux célèbres marques automobiles ont présenté leurs dernières créations devant des VIP sous le charme. Alors que l'heure est à la lutte contre la pollution et à la réduction de la place de la voiture en ville, les constructeurs se démènent pour proposer des modèles plus écolos afin de continuer à séduire.

Ainsi, sur ce salon, on peut notamment découvrir la nouvelle Jaguar I-PACE 100% électrique. Un modèle SUV cinq places qui démarre aux alentours de 80 000 euros et qui est complémentaire des autres véhicules à diesel ou essence de la marque. Du côté de Land Rover, la marque "participe également à l'arrivée des véhicules Hybrides rechargeables avec la commercialisation des nouveaux Range Rover et Range Rover Sport P400e Hybride rechargeable", explique l'enseigne. Des voitures qui commencent tout de même au-delà des 80 000 euros et peuvent monter au-dessus des 100 000 euros !

Lors de la soirée, on a pu voir Estelle Lefébure, complice avec Franck Dubosc sur le photocall mais cette dernière a aussi pris la pose avec Samuel Le Bihan, Michel Cymes, Michaël Cohen ou encore Steven de Ploey (directeur général de Jaguar Land Rover France). Il fallait aussi compter sur Pierre Niney, Thierry Samitier, Eye Haïdara, les tennisman Michaël Llodra, Guy Forget et Nicolas Mahut, Chantal Thomass avec son mari Michel Fabian, Sandra Bardinon, Philippe Bas ainsi que Issa Doumbia, Arnaud Ducret, Ariane Massenet, Paul Belmondo, Dimitri Yachvili, Pénélope Leprévost, Philippe Etchebest, Khaled Alouach, Paul Granier, Anthony Beltoise, Séverine Ferrer, Karima Charni, Dr. Ralf Dieter Speth (PDG Jaguar), Ronald Guintrange et une amie, Beatrice Rosen, Elisa Tovati, Anne Laure Bonnet, Jean-Roch...

Le Mondial de l'auto se tient à Paris Expo Porte de Versailles jusqu'au 14 octobre 2018.

Thomas Montet