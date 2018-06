Estelle Lefébure et David Hallyday : Spectateurs enjoués à Roland-Garros

Vendredi 8 juin 2018, Estelle Lefébure et David Hallyday étaient à Roland-Garros pour observer un match qui s'est déroulé dans une ambiance conviviale et sous un soleil de plomb. Assis à quelques mètres l'un de l'autre, les parents d'Ilona (23 ans) et Emma (20 ans) ont profité de l'événement chacun de leur côté et toujours bien entourés, même s'il ne fait aucun doute qu'ils ont certainement dû se retrouver en coulisses pour se saluer, eux qui entretiennent d'excellents rapports.

Vêtue d'un débardeur blanc et d'une salopette noire, le mannequin de 52 ans est d'abord joyeusement passé par la case photocall avant de prendre place au côté du journaliste Gilles Bouleau. Lunettes vissées sur le nez, Estelle Lefébure était radieuse, partageant quelques fous rires avec son voisin entre deux conversations.

De son côté, le chanteur de 51 ans était accompagné de plusieurs amis pour encourager les champions de tennis. Coiffé d'une casquette, paré de ses solaires, David Hallyday se voulait discret mais n'est pas parvenu à éviter l'attention des caméras. Rieur, le frère de Laura Smet a visiblement passé un très bon moment. A noter que c'est la première fois que l'artiste apparaît à un événement public depuis la mort de son père Johnny et la guerre de succession qui a suivi et qui l'oppose à sa belle-mère Laeticia.

Plusieurs autres personnalités étaient également présentes dans les gradins ce même jour. Mélanie Thierry et son compagnon Raphaël, Anaïs Demoustier, Claire Chazal et Anne-Sophie Lapix, Richard Berry et sa femme Pascale Louange, Anne Gravoin, Patrick Bruel, Hélène de Fougerolles et son compagnon Marc Simoncini, Jean-Paul Belmondo, Sophie Davant mais aussi Nathalie Péchalat, Cyril Hanouna, Philippe Bas et Teddy Riner étaient installés aux premières loges pour les matchs de demi-finale.