Estelle Lefébure : Torride au bord de la piscine, ses admirateurs séduits

Les vacances d'été se déroulent toujours autant à merveille pour Estelle Lefébure. En déplacement dans le Sud de la France sa fille Emma (20 ans, dont le papa est David Hallyday), son fils Giuliano (7 ans, né de sa relation avec Pascal Ramette) et des amis, le mannequin de 52 ans continue de régaler ses abonnés en publiant régulièrement des aperçus de ses journées sous le soleil. Le dernier n'a pas fait exception...

Lundi 6 août 2018, l'égérie Mixa s'est dévoilée plus sexy que jamais. Sur le cliché en question, Estelle Lefébure dévoile son bas de bikini bleu et son corps bronzé, elle qui se relaxe au bord de la piscine. Une perspective qui a ravi ses admirateurs, nombreux à la complimenter sur sa jolie plastique. "Wahou sublime Estelle ! Tu sais mettre ton joli corps en valeur c'est une très belle photo", "J'aime beaucoup le bleu et les maillots sexy", "Très jolie photo aucune vulgarité que du glamour. Continue tu es superbe. J'adore le maillot", "Un corps parfait", lit-on notamment parmi les commentaires.