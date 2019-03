Ethan Hawke se fait éclipser par un sublime mannequin et son décolleté

Ethan Hawke possède une impressionnante filmographie. Il y ajoute le western The Kid, dont il partage l'affiche avec Dane DeHaan. Les deux acteurs et leurs partenaires se sont fait éclipser le soir de l'avant-première par Kara Del Toro et son renversant décolleté...

The Kid, réalisé par (et avec) Vincent D'Onofrio, sort aux États-Unis ce vendredi 8 mars. Le cast en a célébré l'arrivée en salles mercredi 6 mars à Los Angeles, lors de l'avant-première. L'événement a eu lieu aux cinémas ArcLight, à Hollywood. Kara Del Toro s'y est rendue et a volé la vedette aux héros du film.

Canon en robe noire décolletée, légèrement transparente et fendue sur les deux jambes, le mannequin a fait sensation sur le photocall.

Les fans de Kara sont familiers de ses petits numéros de charme. Le mannequin de 25 ans compte près de 900 000 abonnés sur Instagram et les régale quotidiennement de photos d'elle, entièrement habillée, en bikini ou en lingerie.

Attention les yeux !