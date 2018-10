Kara Del Toro : La bombe en montre beaucoup devant le "Venom" Tom Hardy

Les fans de Spider-Man s'en souviennent encore. Le super-vilain Venom débarque au cinéma avec son propre film sobrement intitulé Venom. Prévu dans nos salles pour le 10 octobre 2018, le blockbuster emmené par Tom Hardy – qui incarne pour la première fois le double d'Eddie Brock au cinéma – s'est offert une grande avant-première mondiale à Los Angeles ce lundi 1er octobre. Le tapis rouge avait été déroulé au Regency Village Theatre, à Westwood, où les stars ont répondu présentes.

Il y avait bien évidemment le beau et charismatique Tom Hardy, mais également une lumineuse Michelle Williams, glamour dans sa robe Louis Vuitton. Riz Ahmed, Scott Haze, Jenny Slate, Sope Aluko, le réalisateur Ruben Fleischer et Reid Scott ont aussi répondu présents pour ce qui est de la distribution officielle. Mais sur le tapis rouge, c'est bien la sculpturale Kara Del Toro – elle n'a aucun lien de parenté avec Benicio ou Guillermo, précisons-le – qui a aimanté les regards. Il faut dire que la bombe texane de 25 ans avait mis toutes les chances de son côté, avec une robe tout en transparence, fendue sur les jambes et largement décolletée. De quoi laisser admirer ses longues gambettes (et entrevoir son sous-vêtement) ainsi que sa poitrine généreuse.

La divine Kara, mannequin vous l'avez deviné, n'était pas la seule bombe du soir. On a également croisé Taylor Hill, Ange de Victoria's Secret très décontractée en top blanc et jean denim, l'excentrique Chanel West Coast, la toute jolie Jenna Ortega (Jane the Virgin, Harley le cadet de mes soucis), ainsi que Sophie Simmons, la fille de l'iconique bassiste de Kiss, Gene Simmons.