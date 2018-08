Eugenie d'York : La grande particularité du mariage de la princesse...

S'il sera pareillement célébré à Windsor, suivi d'une procession en carrosse et en présence de membres du public gracieusement invités, le mariage de la princesse Eugenie d'York et de son fiancé Jack Brooksbank, le vendredi 12 octobre 2018, se démarquera de celui du prince Harry et de Meghan Markle au moins sur un point : son orientation eco-friendly !

C'est en effet l'une des informations que la future mariée elle-même a révélées dans le cadre de l'entretien événement qu'elle a accordé conjointement avec sa soeur aînée la princesse Beatrice au magazine Vogue. Si les deux soeurs, filles du prince Andrew et de son ex-femme Sarah Ferguson, ont profité de cette belle tribune et de cette toute première interview ensemble pour évoquer les aspects les moins agréables de leur existence royale, les noces prochaines d'Eugenie ont suscité des confidences plus joyeuses.

"Je ne suis pas stressée du tout, a d'ailleurs assuré la principale intéressée. C'est angoissant parce qu'on a envie que ce soit parfait, mais on réalise qu'on va être avec la personne qu'on aime pour toujours et qu'il n'y a rien d'autre qui compte vraiment." Fusionnelle avec sa grande soeur qu'elle admire, Eugenie lui a logiquement demandé d'être sa demoiselle d'honneur en chef, et Beatrice, sans rien dévoiler, affirme déjà :"Eugé est une mariée très moderne."

Une modernité qui se traduit notamment dans ses habitudes éco-responsables au quotidien et qu'elle appliquera à son mariage : "Ça a été une révélation. Ma maison tout entière est anti-plastique désormais, et Jack et moi voulons que ce soit pareil pour notre mariage", explique-t-elle. Un vrai défi ! Leurs invités auront l'opportunité de voir comment le couple reste fidèle à ses principes le jour J. Outre les membres de la famille royale – la participation du duc d'Edimbourg, grand-père d'Eugenie, est en revanche en suspens du fait de sa détestation de son ex-belle-fille la duchesse d'York –, il pourrait y avoir quelques visages bien connus du public à la cérémonie, des chanteurs Ed Sheeran, James Blunt, Ellie Goulding et Robbie Williams, dont la fille de 5 ans, Teddy, sera porteuse de fleurs, à Cressida Bonas, ex du prince Harry très proche de sa cousine Eugenie – c'est d'ailleurs elle qui les avait présentés l'un à l'autre. Il y aura également à Windsor 1 200 personnes du public, sélectionnées après s'être inscrites, des membres des associations soutenues par les jeunes mariés et des écoliers des établissements locaux, par lesquels la princesse, qui a grandi à Windsor, est passée.