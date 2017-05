Eurovision 2017 - Alma célibataire ? "J'ai peut-être trouvé l'homme idéal"

Samedi 13 mai 2017, Alma aura pour mission de représenter la France lors de la finale du concours Eurovision diffusé en direct depuis Kiev en Ukraine. Juste avant de partir vers l'Europe de l'Est, la jeune chanteuse de 28 ans a accepté de répondre aux questions de Patrick Sabatier pour MFM Radio.

Concernant son statut amoureux et le profil de son homme idéal, Alma a alors renseigné : "J'ai un homme idéal en tête, il reste plus qu'à voir si c'est viable. Je l'ai peut-être trouvé" Et de poursuivre lorsque l'animateur lui a demandé d'en dire plus sur sa rencontre avec cet homme mystère : "Personne n'a fait le premier pas, c'était nous deux en même temps. Ça a été assez naturel oui, c'est très cool. Ce n'était pas un coup de foudre car on se connaissait depuis longtemps sans avoir eu aucun coup de foudre justement, on était des amis en fait !"

Dans un tout autre registre, Alma a aussi révélé durant son entretien avec Patrick Sabatier qu'elle adorait regarder Les Marseillais de W9. "Ce qui m'intéresse dans ce programme, c'est que j'ai l'impression que c'est une mini-société d'adolescents, un peu comme quand on était à l'école, et il y a toujours des choses qui se passent. Evidemment, c'est scénarisé, on commence à le comprendre, mais c'est un moment de détente ! Les gens me font rire, ils ont tous des personnalités complètement démentielles... Ça me fait rire !", a-t-elle assumé.

