Eva Longoria enceinte à 42 ans : La star dévoile ses premières rondeurs

En 2018, Eva Longoria connaîtra un nouveau bonheur, celui de devenir maman pour la première fois. Alors que plusieurs médias, dont TMZ, ont annoncé sa grossesse, l'actrice américaine de 42 ans a confirmé l'heureuse nouvelle par la voix de son représentant. Le sexe a également été révélé et c'est un petit garçon qui viendra rejoindre l'ex-vedette de Desperate Housewives et son mari José Baston.

Très discrète depuis cette grande révélation, Eva Longoria a été photographiée pour la toute première fois le vendredi 22 décembre. Le Daily Mail publie une série d'images sur son site sur lesquelles l'ex de Tony Parker apparaît sur le balcon d'un hôtel de Miami, en train de prendre son petit-déjeuner. Au naturel, habillée d'un peignoir léger, la BFF de Victoria Beckham dévoile pour la première fois son ventre arrondi, qu'elle ne peut à présent plus dissimuler. La future maman profite de ce break de Noël ensoleillé avec son époux, qui apparaît torse nu et l'enlace sur les photos, ainsi qu'avec quelques amis.

Si cet enfant sera la premier pour Eva Longoria, José Baston est déjà très expérimenté dans le domaine de la paternité. De son premier mariage avec l'actrice Natalia Esperon (dont il a divorcé en 2005), l'entrepreneur a eu quatre enfants : Natalia (22 ans) et les triplés Mariana, Jose Antonio Jr. (14 ans) et Sebastian, mort peu de temps après sa naissance.

Quelques heures seulement après qu'Eva Longoria a officialisé sa grossesse, l'actrice a reçu un touchant message de la part de son ex-collègue de Desperate Housewives, Felicity Huffman, dont elle est restée très proche. "Ces deux belles personnes attendent leur premier enfant ensemble et je suis TELLEMENT heureuse pour eux. Toutes mes féli­ci­ta­tions Eva et Pepe !", a publié celle qui a incarné le personnage de Lynette Scavo durant plus de dix ans, tendres mots illustrés par une photo des futurs parents.