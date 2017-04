Eve Angeli : En galère d'argent pour son disque, elle lance un appel aux dons

A une (courte) époque, Eve Angeli vendait des disques par milliers et se trouvait en bonne position dans les charts. Puis, le public s'est lassé et la chanteuse, tout en continuant sa carrière dans la discrétion, s'est alors retrouvée à squatter le petit écran pour exister médiatiquement. Toujours animée de sa passion pour la musique, elle veut faire son grand retour...

Aujourd'hui âgée de 36 ans, Eve Angeli a toujours la niaque et rêve encore de retrouver sa gloire d'antan. La jeune femme a donc pour projet de sortir un nouveau disque. "Un album de 13 chansons d'amour parmi les plus belles chansons françaises ou italiennes (hé oui l'amour, toujours l'amour ! mais j'aime l'émotion émanant de ces chansons là). Je composerais également 3 nouvelles chansons inédites avec Michel ROSTAING pour réaliser un très bel album basé sur l'interprétation et l'émotion, hors des modes et de toutes notions de formatage pour les radios, juste pour le plaisir de faire revivre encore ces chansons éternelles et de le partager avec vous...", écrit-elle sur la plateforme de financement participatif Ulule.

La chanteuse sollicite la somme de 18 000 euros et a déjà récolté un peu plus 3 600 euros, soit 20% du montant. Il lui reste un peu moins de trois mois pour arriver à ses fins...