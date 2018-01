Eve Angeli veut faire des reprises zouk de Johnny Hallyday, Julien Doré ironise

Le 5 janvier 2018, Eve Angeli accordait un entretien à nos confrères du magazine Voici pour évoquer ses nouveaux projets concoctés en collaboration avec Francky Vincent. "En plus du projet télé STARSOLEIL [émission télévisée musicale qui se veut 'déjantée', NDLR], on travaille sur un album de chan­sons d'hier et d'aujourd'­hui version zouk. Comme on est très fans de Johnny Hally­day, on a commencé à bosser sur envi­ron cinq de ses titres version soleil. Que je t'aime, Quelque chose de Tennes­see, Je te promets... Il adorait les Antilles, il repose à Saint-Barthé­lemy, alors ça a un côté logique", avait-elle lancé. Des déclarations qui ont donné suite à une foule de réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter.

On dirait un Kamoulox

Plusieurs sceptiques ont ainsi exprimé le fond de leur pensée. "Ivre, le producteur d'Eve Angeli propose de reprendre les tubes de Johnny Hallyday en zouk et elle accepte", "Oups j'ai hâte d'entendre le désastre", "Eve Angeli qui va reprendre les tubes de Johnny Hallyday version zouk, on en parle ? #malaise", "On dirait un Kamoulox et pourtant non, c'est une actualité avérée", lit-on entre autres.

Au milieu des anonymes, un artiste célèbre s'est aussi emparé de son compte pour se moquer gentiment d'Eve Angeli. Il s'agit de Julien Doré. "Quand t'as eu la même idée, bourré au réveillon...", a-il écrit le 14 janvier.