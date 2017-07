Evelyne Dhéliat endeuillée par la mort de son mari: "Je travaille, je suis bien"

Le 13 avril dernier, Philippe Maraninchi, époux d'Evelyne Dhéliat depuis 51 ans, disparaissait. Une perte tragique qui avait éloigné la populaire présentatrice météo de nos petits écrans pendant plusieurs semaines...

Interrogée par nos confrères de Télé Star, la chef du service météo de TF1 et LCI a répondu avec professionnalisme aux questions abordant les prévisions de cet été mais a aussi donné brièvement de ses nouvelles.

En effet, peu encline à s'épancher sur le drame personnel qui l'a touchée, Evelyne Dhéliat (69 ans) a répondu lorsqu'il lui a été demandé comment elle allait : "Je ne dis rien sur ma vie, je ne veux pas faire de commentaires. On me voit à l'antenne, je travaille, je suis bien." Et d'indiquer, sur un terrain plus léger, à propos de ses futures vacances d'été : "Je ne sais pas trop encore où je vais partir. Je n'ai pris aucun billet de train ou d'avion. On verra..."

Concernant la météo, Evelyne Dhéliat a estimé que l'on devrait a priori bénéficier d'un été ensoleillé... mais "pas forcément" caniculaire à l'image du coup de chaud qui a envahi la France en juin dernier. "Nous avons eu de l'air chaud qui est remonté du Sahara. Cet épisode était exceptionnel pour un mois de juin. Cette précocité de chaleur est historique (...) Les prévisions saisonnières de Météo France indiquent que les températures en juillet et août devraient être au-dessus des normales de saison. Mais on n'est pas à l'abri d'un coup de frais. C'est impossible d'anticiper", a-t-elle expliqué.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosque.