Évelyne Dhéliat et la chirurgie esthétique : "Je m'assume à 70 ans..."

Évelyne Dhéliat a célébré ses 70 ans le 19 avril 2018. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle rayonne ! Dans les colonnes de Télé 7 Jours, celle qui présente la météo sur TF1 livre ses secrets... et en profite pour répondre aux rumeurs sur un éventuel recours à la chirurgie esthétique.

Ainsi, Évelyne Dhéliat est claire sur le sujet : sa plastique est 100% naturelle. "Je n'ai pas de chirurgien esthétique, assure-t-elle. Je n'ai jamais rien fait retoucher et ça ne me tente pas du tout ! Le Botox, les injections... ça me fiche la trouille ! Je m'assume comme je suis."

Toutefois, celle qui a récemment dû faire face à la mort de son cher et tendre mari Philippe confie avoir adopté de bonnes habitudes côté alimentation. "Je suis incapable de sauter un repas et de grignoter dans la journée, lance-t-elle. L'idéal, je pense, c'est de manger de tout normalement et sans excès." Et d'ajouter : "J'ai la chance d'avoir une bonne nature et d'aimer le poisson, les légumes et de ne pas apprécier les plats en sauce." Son péché mignon ? Le chocolat noir !

Outre son alimentation saine, Évelyne Dhéliat entretient sa silhouette tonique grâce au sport. Bien qu'elle indique "ne pas en faire autant qu'on le croit", la célèbre madame météo de la Une précise profiter de la salle et des coachs de la chaîne une fois par semaine. "Sinon, j'essaie d'aller à la piscine tous les dimanches matin", poursuit-elle. Et de révéler son "meilleur secret" pour garder la ligne : "Je ne prends jamais l'ascenseur !"

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques lundi 23 avril 2018.