Evelyne Thomas a changé de tête et c'est très inattendu !

Evelyne Thomas s'est offert un cadeau de choix pour Noël : un changement radical de look ! La célèbre animatrice de 52 ans a en effet osé un style "excentrique".

Celle qui présente C'est mon choix sur Chérie 25 a dévoilé dimanche 25 décembre sur son compte Facebook quelle tête elle aurait si elle avait un jour adopté le style rasta ! Eh oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, la sexy quinquagénaire que le public a toujours connue avec de longs cheveux bruns s'est fait poser des dreadlocks... blonds !

"Voilà : le père Noël est passé en Corse! Quel farceur: il a accepté de me relooker... en excentrique ! Vous m'avez vue avant. Me voici maintenant ! Et vous comment me préférez-vous ?!!! Joyeux Noël plein d humour et de bonne humeur ! Votre Evelyne", a-t-elle commenté avec humour sur le célèbre réseau social.