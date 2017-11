Évelyne Thomas adolescente, un cliché vintage dévoilé : Elle n'a pas changé !

Évelyne Thomas est ravie.

Très fière de voir que son talk show C'est mon choix accumule les bonnes audiences sur Chérie 25, l'animatrice de 53 ans a décidé d'offrir un petit cadeau à ses fidèles téléspectateurs. Le 20 octobre dernier, la charmante quinqua a en effet dévoilé sur sa page Facebook une archive personnelle la montrant adolescente !

"Merci les amis pour le record d'hier en access prime time : 213 000 téléspectateurs. 2,6% du public en part d'audience. 5% sur les ménagères responsables des achats et 6% sur les jeunes de 15-24 ans !!!! Leader !", a-t-elle d'abord écrit en légende d'un montage photo vintage la montrant en plein camping en Corse, la silhouette cachée par une longue chevelure brune. Et de poursuivre : "Me voilà donc à 17 ans lors de mes premières vacances... en Corse ! Votre Évelyne <3."

"Waaaaaaa !!!! Cette beauté, ce sourire, ces cheveux !!! Tu es toujours aussi magnifique !!!!!!", "Quelle superbe chevelure. Malgré les années qui passent vous êtes toujours aussi belle", "Trop belle. Vous l'êtes toujours je vous rassure. Mais de vous voir toute jeunette, ça fait plaisir. Merci pour ce partage", pouvait-on lire dès les premiers commentaires.

Si tout va bien côté audiences pour Évelyne Thomas, l'animatrice ne cache pas que côté "forme", elle aimerait bien perdre encore quelques kilos...