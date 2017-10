Évelyne Thomas, son régime continue : "J'aimerais perdre 10 kg !"

Après avoir recueilli les confidences de Christophe Beaugrand, de Capucine Anav ou encore de Marjolaine l'ex-star de Greg le millionnaire (TF1), nos confrères de Télé Loisirs ont récemment interrogé Évelyne Thomas dans le cadre de leur Interview sans filtre. L'animatrice de 53 ans n'a bien sûr pas échappé aux questions sur sa silhouette...

D'emblée, l'animatrice de C'est mon choix sur Chérie 25 a réagi face à Laurent Argelier : "Je me stabilise en ce moment donc c'est bien, mais c'est vrai que j'aimerais bien continuer à mincir un peu. Je ne le fais pas pour la télévision, je le fais pour moi parce que c'est vrai que je me sens mieux quand je suis plus mince." Et de poursuivre avec honnêteté : "J'aimerais perdre 10 kilos !"

Concernant l'image qu'elle renvoie à la télévision depuis qu'elle est en léger surpoids, la charmante quinqua a assuré qu'elle s'en moquait un peu. "J'assume totalement mon image, parfois un peu débridée dans C'est mon choix. Il n'y a pas d'écran de contrôle dans l'émission, on ne se voit pas, je ne me vois jamais et je m'en fiche complètement. Je me déguise beaucoup, je peux arriver avec une serpillère sur la tête, j'en ai rien à faire, je m'amuse !", a-t-elle commenté.