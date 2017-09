Capucine Anav, son départ de TPMP : Son papa voulait qu'elle parte !

À l'instar de Thierry Moreau, Énora Malagré et Danielle Moreau, Capucine Anav a pris la décision de quitter TPMP (C8) après seulement une petite saison. Une décision mûrement réfléchie comme elle l'a expliqué lors de son Interview sans filtre pour Télé Loisirs, avec Laurent Argelier : "Je savais déjà trois mois avant que j'allais quitter Touche pas à mon poste."

La belle brune de 26 ans, actuellement à l'affiche de la pièce La Fève du samedi soir à l'Apollo théâtre et aux commandes de l'E-Sport European League sur C8, a ensuite admis que son papa avait eu un rôle déterminant dans son départ : "Je ne prends aucune décision sans mon papa. Mon père est très important pour moi. Il me disait que pour mon image, ce serait peut-être bien que j'arrête. J'avais tout apporté à Cyril et je ne savais pas quoi apporter de plus."

Le fait que sa vie privée soit autant exposée l'a aussi confortée dans son choix. Elle ne regrette toutefois en rien son année passée au côté de Cyril Hanouna et de sa bande. "Je me suis éclatée à faire cette saison. J'ai fait des rencontres magnifiques, j'ai beaucoup appris, j'ai eu mon prime... Je pense qu'il faut une fin à tout. J'avais envie de partir sur une bonne impression."