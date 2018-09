Évelyne Thomas amincie : L'animatrice de "C'est mon choix" dévoile sa silhouette

Lundi 17 septembre 2018, Évelyne Thomas a participé à la conférence de presse de rentrée du groupe NRJ à l'Olympia à Paris.

Lors de cet événement, l'animatrice de 54 ans à la tête de C'est ma choix et de Snapped : Les Femmes tueuses sur Chérie 25 est apparue amincie sur le photocall. Tout sourire dans sa jolie robe bleu nuit flattant sa nouvelle silhouette, Évelyne Thomas a multiplié les poses pour le plus grand bonheur des photographes présents. Visiblement, la star a profité de l'été pour faire attention à sa ligne !

Interrogée par Purepeople.com il y a quelques mois à propos de son envie de mincir, Évelyne Thomas – qui avait dans un premier temps envisagé de proposer une émission pour suivre sa perte de poids – avait expliqué : "Je ne me pèse pas. J'avais une mère obsédée par la balance, tous les jours, elle se pesait. La dernière fois que je me suis pesée, c'était dans C'est mon choix et j'ai vu que oulala c'était la cata, mais je voyais à peu près que ça faisait 25 kilos de plus. Et là, je ne me pèse pas. Donc je vois en fonction de mes fringues que je peux mettre, pas remettre. J'essaie de ne pas me prendre la tête parce que, sinon, un régime, ça ne marche pas."