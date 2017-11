Evelyne Thomas, célibataire et défaitiste : "Le quotidien est un tue-l'amour..."

Evelyne Thomas (53 ans) ne désespère pas de trouver chaussure à son pied. Pour autant, l'animatrice de C'est mon choix (Chérie 25) ne semble pas convaincue de pouvoir faire la rencontre d'un homme qui lui convienne dans un futur proche...

Interrogée par nos confrères de Public, Evelyne Thomas a en effet confié au sujet de son célibat : "J'ai le sentiment d'être raccord avec beaucoup de femmes qui, comme moi, sont libres, autonomes financièrement et ont élevé seules leurs enfants. Le problème des hommes d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés en permanence." Et d'ajouter sur la difficulté de vivre à deux une fois que l'on pense avoir trouvé le bon partenaire : "Le quotidien est souvent un tue-l'amour. Au début, passer la serpillière à deux, on trouve ça sexy. Mais très vite, ça peut être pesant. Je suis une amoureuse de la vie. J'aime être surprise tous les jours."

Avec cette philosophie, la jolie quinqua, qui aimerait perdre une dizaine de kilos, n'a pas caché qu'elle était plutôt partisane du "chacun chez soi" pour qu'un couple dure. A un détail près. "Une des plus belles choses dans un couple, c'est d'être 'dodo-compatibles'. C'est aussi important que le sexe ! J'ai connu des hommes avec lesquels je dormais très mal. Et d'autres avec qui je me suis sentie protégée car ils ne me lâchaient pas de la nuit", a-t-elle expliqué.

