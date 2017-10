Évelyne Thomas célibataire et défaitiste : "L'amour dure trois jours"

Après Christophe Beaugrand, Capucine Anav ou Marjolaine de Greg le millionnaire (TF1), c'était au tour d'Évelyne Thomas de se prêter à L'Interview sans filtre de Télé Loisirs. Et l'animatrice de 53 ans n'a pas échappé aux questions sur sa vie amoureuse.

L'occasion d'apprendre qu'elle n'a pas trouvé chaussures à son pied depuis sa rupture avec Manuel, qu'elle a rencontré dans Évelyne recherche l'amour, une émission de deux numéros diffusée sur Chérie 25 au début de la saison. Un nouvel échec amoureux qui a rendu plutôt défaitiste celle qui est "amoureuse de l'amour".

"J'aime l'état amoureux, ce qui est un souci. Frédéric Beigbeder disait que l'amour dure trois ans. Moi je pensais que l'amour durait trois semaines et maintenant je pense que l'amour dure trois jours, donc on est mal", a confié Évelyne Thomas. Après quoi, elle a dressé le portrait de son homme idéal : "Il est un peu comme moi, il est tout et son contraire. Il doit être vraiment sexy. (...). Je regarde les yeux, les mains, l'attitude, la classe... Mais je n'aime pas les gravures de mode. Et en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop moche. Il faut qu'il ait du style, qu'il ait un cerveau mais pas trop intello quand même. Il faut qu'il ait de l'humour, mais pas qu'il soit balourd." Bref, un homme qui "n'existe pas" comme elle l'a admis.

Mais Évelyne Thomas n'est "pas un cas désespéré" pour autant et veut croire que l'amour frappera prochainement à sa porte.