Évelyne Thomas en couple grâce à son émission ? "J'ai revu Manuel..."

Les 4 et 5 septembre 2017, Évelyne Thomas cherchait l'amour à l'antenne de Chérie 25. L'animatrice de 53 ans a alors pu rencontrer neuf prétendants dans son émission C'est mon choix, rebaptisée pour l'occasion Évelyne cherche l'amour. Et, après plusieurs épreuves consistant notamment à planter un clou ou encore à cuisiner des oeufs au plat, elle a jeté son dévolu sur Manuel. Mais depuis le tournage du programme, où en sont les deux tourtereaux ?

Dans les colonnes de Télé Loisirs, Évelyne Thomas en dit plus sur leur relation. "Nous nous sommes vus en dehors de l'émission, mais je ne souhaite pas en dire davantage, lâche l'animatrice. J'ai décidé de participer à un speed-dating à la télé, ce qui est déjà s'exposer largement, mais je ne souhaite pas exposer ma vie privée."

Je ne pourrais pas revivre avec quelqu'un

Toutefois, Évelyne Thomas confie s'être fait "un ami" et être "toujours célibataire". Une expérience dont elle semble être sortie avec au moins une certitude : "Aujourd'hui, je ne pourrais pas revivre avec quelqu'un. Etre amoureuse, oui avec plaisir, mais je n'ai pas du tout envie de partager mon quotidien avec quelqu'un d'autre que ma fille et mes deux chats ! Après tout, on peut très bien s'aimer sans vivre ensemble."

Enfin, la nouvelle amie de Manuel, un Suisse de 39 ans, confie avoir besoin de temps. L'amour, "ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, et encore moins sur un plateau télé", lance-t-elle en guise de conclusion.