Évelyne Thomas : L'homme idéal ? "Il faudrait qu'il ressemble à Vincent Elbaz !"

Lundi 4 septembre et mardi 5 septembre 2017, Évelyne Thomas cherchait l'amour sur Chérie 25. Dans C'est mon choix, l'animatrice de 53 ans recevait différents profils d'hommes pouvant lui correspondre. "Mon équipe me l'a proposé parce que ça fait un certain temps que je suis célibataire. Enfin, il y a eu des CDD ou des piges, mais pas de CDI pour l'instant", confie-t-elle à Télé Star.

Toujours auprès de nos confrères, Évelyne Thomas dresse le portrait de celui qui pourrait faire chavirer son coeur. "Il n'y a pas de mec idéal, le prince charmant n'existe pas même si on est naturellement toutes en train de le chercher", lâche d'abord l'animatrice.

Je cherche un homme beau mais pas trop

À la réflexion, l'homme parfait selon elle doit être beau "mais pas trop", sportif "pas trop bodybuildé" et, idéalement, "il ressemble à Vincent Elbaz". Mais ce n'est pas tout : Évelyne Thomas souhaite "une épaule sur laquelle s'appuyer", un homme spirituel, sérieux, rassurant et qui aime danser. "Enfin bon, plein de choses. Et puis on n'est pas à l'abri d'une surprise", conclut celle qui évoquait récemment sa perte de poids auprès de Purepeople.

Évelyne Thomas semble avoir accroché avec l'un des neufs célibataires venus pour la séduire. Après diverses épreuves consistant à planter un clou ou à cuisiner des oeufs au plat, l'animatrice s'est montrée complice avec Manuel, Suisse de 39 ans. Mais elle précise tout de même avoir besoin de "plus parler" avec son prétendant afin de voir si ça pourrait éventuellement coller. Affaire à suivre...