EXCLU – André (Koh-Lanta Fidji) "triste et dégoûté" : "Je pensais aller au bout"

Lors de l'épisode de Koh-Lanta Fidji (TF1) diffusé vendredi 17 novembre, c'est le binôme formé par Maxime et André qui a été éliminé. Au cours d'un entretien exclusif accordé à Purepeople.com, le benjamin de la saison se confie sur son aventure, allant de sa perte de poids aux stratégies.

Que se passe-t-il dans votre tête lorsque vous comprenez que vous devez partir ?

On n'avait qu'une stratégie possible, il fallait y croire un peu ! Et comme je suis d'un tempérament plutôt optimiste, je pensais que ça allait marcher. Dès que Romain sort son collier, je me dis que c'est fini, l'aventure est terminée. J'étais dégoûté et triste, je pensais aller au bout... Et rapidement je me suis dit qu'il fallait aller de l'avant. Je me suis servi de cette aventure pour avancer.

Vous aviez l'image du bon copain, ce qui vous a permis de passer entre les mailles du filet. Était-ce une stratégie ?

Ce n'était pas du tout une stratégie. J'étais comme ça depuis le début de l'aventure, et je le suis avec tout le monde depuis tout petit. Dans le jeu, absolument rien n'était pensé, calculé, tout était naturel.

Estimez-vous que Mélanie vous a trahi en votant contre vous ?

Non je ne pense pas. On s'entendait très bien. Et encore aujourd'hui, on est très proches. On voulait aller loin ensemble mais à un moment donné, avec les binômes, ce n'était pas possible.

En voulez-vous à Maxime ?

Les gens peuvent se dire que c'est à cause de Maxime que je suis parti, alors que pas du tout. On était un binôme donc s'ils votaient contre Maxime, ils votaient aussi contre moi. Donc je n'en veux pas du tout à Maxime, on était ensemble jusqu'à la fin.

Comment se sont déroulées les retrouvailles avec Marvyn ?

Il était fier de moi. J'étais content de le revoir mais vraiment dégoûté de sortir.

Vous êtes le benjamin... Est-ce que votre jeune âge a eu une conséquence sur le comportement des autres ?

Non, je ne trouve pas. Il n'y avait pas cette relation du petit avec des grands. Mais c'est vrai que, dans un jeu comme Koh-Lanta, je pense qu'il vaut mieux être le plus jeune que le plus âgé. On est souvent plus indulgent avec les plus jeunes.

Avez-vous souffert de la faim ?

Au tout début, c'est terrible. Je souffrais de sous-nutrition, de ne pas avoir assez à manger. J'avais la tête qui tournait tout le temps.

Vous avez perdu du poids ?

J'ai perdu plus de 16 kilos. Depuis mon retour, j'en ai repris 8.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp : l'hygiène ou le manque des proches ?

Le manque des proches ! Au début, c'est vraiment la nourriture et au bout du quinzième jour, les proches commencent vraiment à manquer.

Avez-vous des astuces pour rester propre ?

En fait, on était sales (rires) ! On allait dans la mer, on se frottait avec du sable en guise de gel douche.

Quel a été votre premier geste lors de votre retour à la civilisation ?

Honnêtement, la première chose, c'est manger. Puis j'ai rapidement pris une bonne douche et lavé mes dents. Mettre des vêtements propres aussi a été marquant. Je me souviens aussi quand je me suis allongé dans un lit... C'était énorme comme sensation, après trente jours sans rien !

Avec quels aventuriers avez-vous gardé contact ?

Je suis toujours en contact avec Théotime, Marvyn, Tiffany, Magalie... Un peu aussi avec les autres jeunes du début comme Thomas, Mel. Avec Mélanie aussi. J'ai revu Romain, Sandrine, Marguerite. Et Maxime, je l'ai souvent au téléphone.

Participer à Koh-Lanta, ça aide pour les filles ?

C'est vrai que je reçois plus de messages maintenant que je suis passé à l'écran qu'avant... C'est marrant.

Récemment, un ancien candidat a évoqué de la triche lors d'anciennes saisons. Y en a-t-il eu sur Koh-Lanta Fidji ?

Perso, dans ma saison, il n'y a pas eu de triche. Je n'ai rien vu, rien entendu. Ce que j'ai vécu était vrai. Et je suis content parce que ce qui est retransmis à la télévision, c'est exactement ce que j'ai vécu là-bas.

Quels sont vos projets ?

J'aimerais bien faire d'autres émissions, ce serait cool. J'aime bien les émissions marrantes comme Vendredi tout est permis, c'est sympa.

Qui voyez-vous en finale ?

Je vois Tiffany et Magalie, bien sûr. Et Romain est fort...

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.