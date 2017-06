EXCLU – Aurélie Van Daelen en larmes : Pourquoi elle pense ne pas se marier...

Aurélie Van Daelen, très amoureuse de son compagnon Émilien Barbry, a déjà dit en télé avoir très envie de se marier. Seulement voilà, depuis le décès de son papa en août 2014, l'ex-candidate de Secret Story 5 – qui avait demandé en mariage son petit ami sur le plateau du Mad Mag en octobre dernier – a tout de même du mal à franchir le cap...

Interrogée à ce sujet par Purepeople.com, l'ex-chroniqueuse du Mad Mag reconvertie en influenceuse s'est livrée sans filtre. "C'est la première fois que je vais en parler mais c'est vrai qu'en en parlant avec mon mari après la séquence sur NRJ12... [en larmes, elle se reprend, ndlr] C'est à dire que me marier, c'est vraiment un rêve de petite fille mais... Qui a vraiment envie de se marier sans son papa ? Voilà...", a-t-elle expliqué, très émue, avant d'éclater en sanglots. Et de poursuivre les larmes aux yeux : "Finalement oui, je veux bien me marier mais je ne pourrai pas le faire sans mon papa... Voilà pourquoi les choses traînent. Voilà pourquoi je ne me marierai sûrement pas... C'est la première fois que j'en parle aussi ouvertement, il n'y a que ma famille qui est au courant. Même si ma maman pourrait me conduire jusqu'à l'autel, ce serait beaucoup trop dur pour moi à supporter."

Quelques minutes plus tard, interrogée sur son père qui adorait la regarder à la télévision, la jeune maman de Pharell a indiqué : "C'est compliqué à expliquer, je ne sais pas si vous allez me comprendre mais depuis que j'ai perdu mon papa, il ne m'arrive que des bonnes choses. Pour moi, mon papa, il est à côté de moi. Dans tout ce que je fais et dans tout ce que j'entreprends au quotidien. Tout ce qu'il veut, c'est que je sois heureuse et s'il m'a fait découvrir cet aspect négatif de la télé [elle a quitté le Mad Mag après un burn out, ndlr] c'est qu'il voulait que j'arrête et que je me consacre totalement à mon blog. Je n'ai que confiance en lui, je sais qu'il gère tout d'en haut."

