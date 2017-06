EXCLU - Aurélie Van Daelen, ex-amie de Nabilla : "Elle a complètement changé"

Aurélie Van Daelen a quitté le milieu de la télévision pour devenir influenceuse. La maman qui connaît un franc succès avec son site Lili by Aurélie Van Daelen a accordé un Facebook Live à Purepeople, et est notamment revenue sur sa relation avec Nabilla.

C'est dans les Anges 4 que les deux femmes se sont rencontrées. Saison qui a précédé celle lors de laquelle la bimbo est devenue célèbre grâce à son fameux : "Non mais allô. T'es une fille et t'as pas de shampoing !" A cette époque, Nabilla avait seulement été vue dans L'amour est aveugle et était très proche d'Aurélie Van Daelen. "Elle était là, cool, hyper spontanée. On était très copines. Elle a même passé une semaine chez moi à la maison", explique la maman de l'adorable Pharell.

Puis, tout a changé. Aurélie Van Daelen explique : "Après sa deuxième saison dans les Anges, ça a explosé pour elle et je n'ai malheureusement plus eu de nouvelles. J'ai eu très mal au coeur parce qu'elle était venue chez moi en Belgique pour fêter mon anniversaire et elle avait même rencontré mon papa avec qui ça c'était super bien passé. Ce que j'ai trouvé décevant également, c'est que mon papa est décédé deux ans après et je n'ai même pas eu un message de la part de Nabilla alors qu'on était vraiment copines."

Pour l'influenceuse, Nabilla a "complètement changé" après sa deuxième participation au programme d'NRJ12. Elle explique même que Nabilla l'a supprimée de ses réseaux sociaux. Mais, loin d'être revancharde, Aurélie Van Daelen conclut : "Je ne suis pas le genre de personnes qui va dire : 'Tu m'as oubliée.' C'est comme ça, chacun sa vie."

