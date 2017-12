EXCLU - Barbara (Secret Story 11) violemment insultée par Noré ? Alain balance

Alain et Noré ont eu une très grosse altercation dans Secret Story 11. Et, à en croire certaines rumeurs, le Marseillais a déjà franchi plusieurs fois la limite. Interviewé par Purepeople.com, Alain, éliminé jeudi 30 novembre, nous en dit plus.

Comme il le révèle, Noré a notamment eu des propos déplacés envers Barbara, dans la Maison des Secrets. "Il y a eu un moment où il est allé un peu loin dans les insultes avec Barbara. C'était un peu limite", a-t-il confirmé.

Le chéri de Laura, avec qui il va emménager, n'a pas souhaité révéler ce qui a été dit. Cependant, il a eu à coeur de calmer Noré et de lui faire comprendre que ce qu'il a fait est déplacé. "Nous en avons parlé et je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Sur le moment, il ne s'en est même pas rendu compte mais après coup oui. D'ailleurs, il a su demander pardon, chose qui est tout à son honneur", a-t-il ajouté.

