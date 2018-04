EXCLU - Candice (Koh-Lanta) enceinte de Jérémy ? La vérité dévoilée !

Jérémy et Candice ne se lâchent plus depuis leur rencontre dans Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1). Très proches et complices, les deux aventuriers également au casting de l'édition All Stars, Koh-Lanta : Le combat des héros, ont dû faire face à un rumeur les concernant. Pour s'amuser, Pascal avait publié sur Twitter un photomontage de Candice... enceinte du beau brun ! Au micro de Purepeople.com, Candice réagit.

La jeune femme éliminée lors du conseil vendredi 27 avril 2018 a tout d'abord assuré que l'information est "évidemment totalement fausse". "C'est Pascal qui a posté ça et je ne comprends pas du tout cette démarche, lance-t-elle. Je l'ai eu au téléphone et il m'a dit que c'était pour faire rire. Moi, ça ne m'a pas fait rire du tout."

Après avoir démenti sa supposée grossesse, Candice a confié ne pas vouloir un bébé pour l'instant. "J'ai envie d'abord de finir mes études et de me marier avant d'avoir des enfants", confie-t-elle. Dans la foulée, la jolie blonde a indiqué avoir "toujours été proche de Jérémy". "On a déjà répondu aux rumeurs sur la nature de notre relation", conclut-elle, un brin agacée.

Rappelons que Candice avait déjà réagi à l'annonce choc de Pascal via Twitter : "INTOX, pas de bébé en route !" Et d'ajouter : "Je tenais à démentir cette information grotesque et de bas étage qui a été divulguée à mon sujet #KohLanta." Voilà qui était déjà clair... Depuis cette mise au point, le montage partagé par Pascal n'est plus disponible sur la Toile.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.