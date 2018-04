Candice (Koh-Lanta) enceinte de Jérémy ? L'annonce choc d'un aventurier !

Candice et Jérémy se sont rencontrés sur le tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) en 2016. Depuis, ils ne se quittent plus. En effet, comme en témoignent les photos et les vidéos partagées sur Instagram, le duo est resté très proche. Voyages, activités, sorties... les aventuriers semblent même inséparables ! Et d'après Pascal, avec qui ils ont participé à l'édition All Stars actuellement à l'antenne, la jeune femme serait même enceinte !

Ce lundi 23 avril 2018, sur Twitter, l'acolyte de Javier et Yassin dans Koh-Lanta : Le Combat des héros a fait une grande annonce. Il a ainsi publié une photo de Jérémy et Candice... qui apparaît le ventre très, très arrondi. "Rendez-vous le 28 avril au @QGCafesConcerts pour fêter l'heureux événement du couple mythique de @KohLantaTF1, @CandiceKohLanta et @JeremyKohLanta en compagnie de #Clemencecastel1 #Kohlantouf2012 #DenisBrogniart", a écrit Pascal en légende.