EXCLU – Carla (Les Marseillais) : "On a failli en venir aux mains avec Haneia"

Kévin Guedj, surnommé "le jaguar" à cause de ses nombreuses conquêtes, a une fois de plus eu bien du mal à ne pas succomber au charme d'une jolie jeune femme lors du tournage des Marseillais VS La reste du monde 2 (W9) : Haneia. Petit hic, l'habitant du Sud était en couple avec Carla Moreau, toujours à Marseille au moment des faits. Et bien évidemment, cette dernière a découvert son nouvel écart de conduite à son arrivée dans la villa.

Sans surprise, elle est tombée de haut comme elle l'a confié lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople : "Je ne m'y attendais pas, donc c'est vrai que c'était compliqué. J'attendais qu'il me prouve qu'il pouvait être fidèle pour que je sois en confiance. Mais ça n'a pas été le cas, donc il a fallu faire face." Si la jolie blonde en voulait plus à Kévin car il était le plus fautif dans cette histoire, elle a reconnu qu'elle éprouvait également une grosse rancoeur vis-à-vis d'Haneia : "Je lui en voulais aussi à elle parce qu'elle savait qu'il était en couple. En plus, ce n'était pas le genre de filles à se dire qu'elle avait fait une bêtise et allait se taire mais plutôt celle à dire : 'J'ai bien profité.' Donc ça a été un peu électrique. Il y a eu plusieurs disputes et on a failli en venir aux mains."

En revanche, elle a réussi à s'expliquer un peu plus calmement avec Kévin qui a bien vite regretté cette infidélité. Mais pourquoi diable a-t-il cédé dans ce cas ? "C'était assez compliqué entre nous avant le tournage. On venait de se remettre ensemble, juste après Moundir et les apprentis aventuriers 2. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps de se refaire confiance comme au début. J'attendais qu'elle vienne sur le tournage pour parler mais cela n'arrivait pas, donc je me posais plein de questions sur nous", nous a-t-il révélé.

Le couple a finalement eu le droit à un happy end puisque Carla est passée outre cette histoire : "Je lui ai pardonné parce qu'on était dans une période où on était un peu perdu. Je n'ai pas pris le garçon le plus exemplaire au monde, donc je me dis que je lui en demandais peut-être trop. Finalement, on a pu discuter et se poser les bonnes questions." Elle a toutefois admis que "pardonner [était] quelque chose de difficile" et qu'elle essayait encore de tout oublier et de "garder l'amour [qu'elle a] pour lui".

