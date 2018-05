EXCLU - Cassandre (Koh-Lanta) trahie par Javier : "Je lui en ai voulu mais..."

Cassandre a été, à sa grande surprise, éliminée à l'issue du conseil de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1) ! Pour Purepeople.com, la jeune femme revient sur son aventure et évoque notamment la trahison de Javier à son encontre.

Qu'est-ce qui se passe dans votre tête lorsque vous réalisez que vous êtes éliminée ?

Pour moi, c'est un peu une descente aux enfers. Je me sens complètement trahie. Mon coeur est à nu car j'éprouvais énormément de sentiments pour Javier, on s'entendait très bien. J'avais l'intention d'aller à l'orientation avec lui, Pascal et Clémence. Voir qu'il me trahit, ça me fait énormément de mal.

En voulez-vous à Javier d'avoir comploté contre vous ?

Je lui en ai voulu mais je ne lui en veux plus. Je lui en ai voulu parce qu'à l'époque, il termine mon aventure comme ça... Alors qu'avec mon collier je me sentais en sécurité, peut-être trop. Maintenant, je suis passée à autre chose, j'ai tourné la page même si ça m'a quand même fait énormément de mal.

Qu'avez-vous à répondre aux critiques de Javier ?

Si je ne jouais pas les petits chefs, il n'y avait pas grand-chose qui était fait sur le camp. Il fallait à chaque fois demander à ce que les choses soient faites. On est quand même arrivé à un moment où ils n'en avaient tellement plus rien à faire qu'ils se laissaient mourir de faim ! On n'avait plus rien à manger et personne ne se disait qu'il fallait aller chercher du manioc, à part nous, les filles. Ça en devenait pesant. C'est pour ça que ce trait de caractère assez autoritaire est sorti et que j'ai eu ces petites engueulades.

Qu'en est-il des attaques dont vous êtes la cible sur les réseaux sociaux ?

J'ai évité Twitter pendant plusieurs jours, ça ne m'intéresse pas. Les gens sont méchants et ne comprennent pas que c'est un jeu. Nous on va bien, on tourne la page. Mais on s'en prend plein la tronche et ça gâche l'aventure. C'est dommage...

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp : la faim, le manque d'hygiène ou le manque des proches ?

Cette année, c'était quand même la faim. Il n'y avait pas de riz... J'ai quand même souffert, je ne m'y attendais pas.

Avez-vous perdu du poids ?

J'ai perdu 8 kilos. J'ai repris, je crois, 6 kilos depuis mon retour. Ça me convient car j'avais pris du poids de toute façon. Donc je suis revenue à mon poids normal !

Que pensez-vous de la polémique autour du salaire de Dylan ?

Perso, je suis loin donc ça ne me concerne pas forcément. C'est plausible car comme il le dit, il a fait quatre émissions. Tant mieux pour lui, il a raison de négocier. Je suis contente pour lui. Il a mon soutien, c'est bien.

Pascal a dit qu'Alban était le plus gros menteur du jeu, un lâche et qu'il avait contacté des aventuriers avant le jeu...

Je savais qu'il y avait une certaine animosité entre eux mais ça ne me regarde pas. Personnellement, je connais Alban et je trouve que ça ne colle pas forcément au personnage. Il a eu des stratégies différentes pendant le jeu, ça le regarde. Le jeu est terminé, et pour moi Alban est une très belle personne.

Qui voyez-vous grand gagnant de cette édition ?

Je ne sais pas. Là pour le coup, après les trahisons... Je suis mitigée.

