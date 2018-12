EXCLU - Clément Rémiens gagnant de DALS 9 : "Pas de bisou avec Denitsa car..."

Samedi 1er décembre 2018, TF1 diffusait la grande finale de Danse avec les stars 9, au cours de laquelle Iris Mittenaere et Clément Rémiens s'opposaient. Le comédien de Demain nous appartient (TF1), qui concourait au côté de sa partenaire la professionnelle Denitsa Ikonomova, a finalement été sacré grand gagnant. Pour Purepeople.com, il revient sur son aventure.

Vous attendiez-vous à cette victoire ?

Si on m'avait dit ça il y a trois mois alors que je ne connaissais pas les autres candidats, que je ne savais pas comment j'allais réagir en plateau, si j'allais céder à la pression, si j'allais bien danser ou pas... Bon, après, au fur et à mesure on ne se dit pas qu'on va gagner mais on espère chaque samedi ne pas être éliminé et aller le plus loin possible. Quand j'ai réalisé qu'on gagnait, j'ai laissé échapper un cri de joie. Mais on a bien mis cinq secondes à comprendre. Denitsa m'a suivi sur le fait que je ne voulais pas regarder l'écran. On n'était pas stressé avant la finale car on s'était dit qu'on dansait pour nous mais c'est vrai qu'avec la musique, l'attente, on a commencé à stresser un peu.

Pas trop dur de gérer les répétitions et les tournages de la série ?

Ce n'était pas un avantage. J'avais moins d'heures d'entraînement. Le mois d'octobre a été le mois le plus difficile et le plus long en terme de tournage pour moi. C'était très intense. C'est clair que ça nous a empêché de bien travailler, d'être mentalement dans de bonnes conditions. C'était difficile de gérer l'apprentissage des pas de danse en même temps que mon texte. Et puis Denitsa et moi sommes tous les deux perfectionnistes, je lui demandais d'être exigeante avec moi. On était dans une spirale artistique, de passion, assez intense et c'est ce qui a fonctionné.

Si vous n'aviez pas dansé avec Denitsa, qui auriez-vous voulu comme partenaire ?

J'ai rencontré Emmanuelle Berne pendant la saison, j'ai fait une danse avec elle. C'est d'ailleurs la meilleure amie de Denitsa, elles se ressemblent énormément. On a beaucoup rigolé pendant les répétitions. Je pense que ça aurait été chouette d'être avec elle aussi. J'aurais apprécié être avec elle comme avec tout le monde. Mais bien sûr je ne regrette pas d'être tombé avec Denitsa, c'est une rencontre de fou. Physiquement, j'espère qu'on formait un joli couple de danse.

Lors de la finale, beaucoup attendaient un bisou avec Denitsa...

Ça, c'est assez dingue. Je trouve ça étonnant que les gens s'attendaient à un bisou. Ça n'a même pas été une question pour nous, on ne l'a pas envisagé. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait.

Pensez-vous que vous auriez gagné avec une autre danseuse ?

Je pense que Denitsa arrive tant humainement qu'artistiquement à mettre en valeur son candidat. Je suis très fier de tout ce qu'elle a fait pour moi et elle est très fière de tout ce que j'ai accompli. Je pense que les gens ont voté pour le duo, pas uniquement pour Denitsa ni pour moi. On a fait cette émission ensemble. En tout cas, c'est grâce à elle que j'ai pu soulever le trophée. C'est d'ailleurs pour ça que quand Agustin m'a tendu le trophée j'ai attendu que Denitsa me rejoigne pour le brandir avec elle. C'était un geste inconscient.

Vous aviez dit il y a quelques semaines ne pas être en couple... Qu'en est-il aujourd'hui ?

La seule chose que je peux vous dire, c'est que pendant trois mois c'était très compliqué entre les tournages et les entraînements. Je n'ai pas eu le temps de faire autre chose que travailler. Maintenant, cela me regarde.

Quels sont vos projets ?

On m'a proposé The Voice ! Non, je blague. Plus sérieusement, pour l'instant je vais redescendre de mon nuage et j'espère avoir la chance d'entreprendre de nouvelles choses à l'avenir.

