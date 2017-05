EXCLU – Fabrice Sopoglian, dragué par Mélanie hors caméra : Confidences...

Fabrice Sopoglian, le parrain des Anges 9 depuis des années, connaît tout des coulisses du programme de NRJ12. C'est d'ailleurs sans langue de bois qu'il a accepté de répondre à nos questions et notamment de revenir sur le râteau qu'il a mis à Mélanie.

Petite rappel des faits. La jolie blonde est tombée sous le charme de l'homme d'affaires – actuellement en négociations avec un grand groupe américain pour la sortie de son documentaire sur Christian Audigier – et ce n'était visiblement pas pour faire le buzz. Un comportement qui a étonné Fabrice Sopoglian. "C'est vrai que c'était une grande première de me faire séduire comme ça tout au long d'une aventure. Et puis, en général, les Anges sont concentrés sur le côté pro, et il y a un vrai respect à travers ça", a-t-il confié.

Et, alors qu'il se demandait si "ce n'était pas un jeu, du buzz", le producteur a croisé la jolie blonde en sortant de son bureau. "Il n'y avait aucune caméra et elle me regardait avec des yeux comme ça... Je lui ai dit 'Bon, il n'y a plus de caméra, donc tu peux stopper maintenant, les caméras ne sont pas cachées, ce n'est pas Secret Story'", a raconté Fabrice Sopoglian. À sa grande surprise, Mélanie lui a alors rétorqué qu'elle aimerait vraiment dîner avec lui. "À ce moment-là, je me suis dit que ça avait l'air sincère en tous les cas", a avoué le parrain des Anges 9.

Toutefois, pas question pour lui d'envisager une quelconque histoire avec la candidate. "Je suis en couple, donc c'est déjà problématique, a-t-il confié. Et en plus de ça, même si j'étais célibataire, je ne pense pas que je sortirai – vu mon statut de parrain – avec des filles de télé-réalité. Pour moi, c'est un job et je ne mélange pas tout, en fait."

Et d'expliquer : "Je suis assez discret, je n'étale pas ma vie privée sur les réseaux sociaux, je ne fais pas beaucoup d'interviews à ce sujet. Mais oui, je suis marié même depuis quelques années, j'ai une petite fille. Quand le rideau se baisse, j'ai une vie de papa."

Fabrice Sopoglian : Producteur, parrain des Anges... et animateur sur NRJ12 ?

Outre son rôle de parrain dans Les Anges 9, Fabrice Sopoglian enchaîne les projets. En effet, il est en négociations avec l'agence William Morris, un grand groupe américain qui représente les plus grandes stars outre-Atlantique, pour la sortie de son documentaire Vif, the movie sur Christian Audigier. "Pour l'instant, je suis plus sur une sortie VOD", a précisé Fabrice Sopoglian. Le documentaire étant "dans la boîte", il espère une sortie "incessamment sous peu" en anglais, puis à l'internationale et notamment en France.

Mais il ne s'arrête pas là. En effet, le producteur tournera dès le mois d'août à Las Vegas une télé-réalité autour de Mike Tyson et son académie de boxe. Le sportif devrait alors coacher de nouveaux poulains pour en faire de grands boxeurs.

Plus encore, Fabrice Sopoglian prépare American Badass, un documentaire sur la vie de l'acteur américain Michael Madsen. Un projet "en fin de tournage" auquel ont participé de grands noms à l'instar de John Travolta, Charlie Sheen ou encore Quentin Tarantino.

S'il semble plutôt tourné vers le marché américain, le parrain des Anges 9 n'est aucunement fermé à une opportunité en France. "On a des envies avec NRJ12 de faire quelque chose d'autre, nous a-t-il confié. Je me verrais bien sur un concept un peu dans l'esprit de Pascal, le grand frère, ou quelque chose comme ça, peut-être un peu moins violent mais dans cet esprit-là." Ça promet !