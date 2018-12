EXCLU – Fidji (Les Princes 6) : Son gros salaire pour les placements de produits

À l'instar de nombreux candidats de télé-réalité, Fidji réalise des placements de produits afin d'offrir des codes promo à ses abonnés. Une publicité pour laquelle elle reçoit de l'argent, beaucoup d'argent. À l'occasion de la conférence de presse des Princes de l'amour 6 (W9), la jeune femme de 28 ans a évoqué son salaire pour ses publications sponsorisées. De quoi faire tourner la tête à certaines personnes. "Une fourchette ? Je dirais entre 15 000 et 75 000 euros", nous a déclaré Fidji.

Le 2 novembre dernier, c'est Ayem Nour qui évoquait son salaire pour ses placements de produits, dans l'émission média de CNews. "C'est bien payé. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire", a-t-elle tout d'abord timidement confié. Mais, face à l'insistance de l'animateur, la maman d'Ayvin (2 ans, né de ses amours avec l'homme d'affaires Vincent Miclet) a accepté d'en dire plus : "C'est payé plusieurs dizaines de milliers d'euros." Et de préciser que c'était payé un peu plus de 70 000 euros.

Si elle n'a pas nié faire des placements de produits pour l'argent, Ayem Nour s'est défendue de promouvoir tout et n'importe quoi : "Anaca 3 par exemple, ça a été des produits que j'ai utilisés une année complète. C'est une marque de compléments alimentaires qui m'a accompagnée tout au long de ma perte de poids, donc je sais de quoi je parle."

