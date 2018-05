EXCLU – Jérémy (Koh-Lanta) : "Je suis déçu du comportement de certains"

Après avoir été éliminé au conseil, Jérémy avait réintégré Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) à l'issue de son duel avec Clémentine sur l'île de l'Exil. Une seconde chance qu'il a su saisir puisqu'il est arrivé jusqu'aux mythiques poteaux ! Pour Purepeople.com, le complice de Candice se livre sur sa belle aventure.

Vous finissez premier à l'orientation mais tombez également le premier aux poteaux... Comment le vivez-vous ?

Je n'avais gagné aucune épreuve, donc arriver premier à l'orientation, ça m'a fait un bien fou. Après, tomber en premier sur les poteaux, c'est un peu frustrant. J'ai passé 32 jours à galérer, à souffrir et à me donner à fond... Et perdre sur une petite épreuve qui n'est pas la plus physique à 20 minutes près, c'est dur. En même temps, j'étais face à deux gros adversaires plutôt sereins car ils avaient chacun déjà remporté l'épreuve. Ils ont été meilleurs que moi ! C'est une déception mais pas une frustration.

Vous attendiez-vous à ce que Pascal choisisse Clémence aux poteaux ?

Je m'attendais à ce qu'il me choisisse, j'étais quasiment sûr. J'ai été déçu. Mais c'était à moi d'être meilleur ! Je n'ai pas réussi, donc je n'ai rien à dire sur le choix d'untel ou untel. Même quand Clémence m'a donné les sacs dans l'épisode précédent, on voit que je suis un peu agacé et énervé mais c'est le jeu, il fallait faire un choix. Ça n'a pas été dans mon sens mais je ne peux pas leur en vouloir pour ça.

Pascal, Clémence et Javier savaient pour mon collier

Personne parmi vos camarades ne savait que vous aviez un collier d'immunité ?

En fait, j'en ai parlé à l'extrême fin, vraiment peu avant le conseil. C'était juste pour m'attirer un peu leurs faveurs, qu'ils se disent que je ne leur avais rien caché. J'ai pensé aux poteaux et je me suis dit que ça ne pouvait être que bénéfique pour moi, que ça pourrait faire pencher la balance en ma faveur. En l'occurrence, ça n'a pas servi. Mais je leur ai montré qu'ils pouvaient avoir confiance en moi. Et puis c'était aussi pour éviter qu'ils soient déçus. Par contre, je n'en ai pas parlé à Nathalie malheureusement.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp cette année : la faim, le manque des proches ou le manque d'hygiène ?

Lors de ma première aventure, ça a été la faim et le manque des proches. Cette année, j'étais déjà préparé à ça, ça a été très dur mais beaucoup moins. J'avais juste hâte de remanger, mais c'était moins prononcé. Après, il y a eu certains moments où l'ambiance était très pesante.

Avez-vous perdu du poids ?

J'ai perdu environ 8 kilos... et j'en ai repris 18 !

Alban est un faux-cul. Dans Koh-Lanta, c'est une force

Comment avez-vous vécu cette deuxième aventure ?

C'était beaucoup plus stratégique et axé sur les relations humaines cette année. On savait qu'il fallait s'entendre avec les autres. C'était délicat pour moi car les autres savent très bien le faire. On avait des personnes qui étaient expertes dans le domaine du faux rire, du faux sourire. Je pense à Alban qui me fait penser à Bozo le clown, il est capable de rire et sourire à n'importe quoi avec n'importe qui. C'est une grande force dans Koh-Lanta. Il arrive à être sympa avec un crabe, une noix de coco ou un être humain, c'était la personne que je redoutais le plus avant l'aventure. Dans la vie, j'appelle ça un faux-cul mais dans Koh-Lanta, c'est une force.

En voulez-vous à vos camarades de vous avoir éliminé au conseil ?

Non je ne leur en veux pas du tout, c'est le jeu. Si on remarque bien, la masse attend la moindre petite erreur d'un candidat pour l'éliminer. En fait, ils cherchent des excuses. Même si on est irréprochable, ils trouvent toujours quelque chose. Pour mon cas, ils savaient que j'étais un peu avec Candice et qu'on ne s'éliminerait pas. Ils s'en sont servi et je pense que j'aurais fait la même chose. Je ne regrette rien, je ne suis pas déçu qu'ils m'aient éliminé. Dans cette édition, soit on suit la masse, soit on se fait éliminer. J'ai choisi la deuxième option et finalement je suis allé au bout. On peut dire que ça paye !

Depuis la fin du jeu, certains semblent se faire la guerre via réseaux sociaux interposés... Qu'en pensez-vous ?

Je trouve ça ridicule et puéril, ça fait candidat de télé-réalité basique. Après, moi, je sais que j'ai raillé un candidat, Alban, le plus pitoyable de tous. Pascal et Javier ont aussi beaucoup réagi. Mais malheureusement, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on réagit à des attaques. On a tendance à se rappeler de la contre-attaque plutôt que de l'attaque. Pascal et Javier ont un jeu qui est très critiqué sur les réseaux. Et puis à un moment donné, ils ont peut-être un peu perdu leur sang-froid. Ils ont réagi, ils n'auraient pas dû. Mais les camarades qui font ça, c'est uniquement pour avoir l'avis du public en sa faveur. Personnellement, quand j'ai un souci, j'appelle la personne et je règle ça en privé. Après, sur les réseaux, il y a aussi beaucoup de déclarations positives. Ça fait partie de l'après Koh-Lanta, il faut faire avec.

Je suis déçu du comportement de certains

D'après des rumeurs, vous auriez scellé un pacte financier avec Clémence, Javier et Pascal...

TPMP, c'est tout sauf une émission d'information. Ils sont là pour parler, faire du buzz. Je ne vais pas mal parler de Gilles Verdez car je ne le connais pas. Mais c'est du pipeau, c'est bidon. Ils sont là pour discréditer les quatre finalistes. Il y a un petit groupe dont Alban fait partie, je pense que c'est lui qui donne ces informations à TPMP pour dire qu'on a fait un pacte parce qu'il est frustré, le pauvre. C'est nul de faire ça, ça pourrit l'image de Koh-Lanta. C'est dommage, je suis déçu du comportement de certains.

Quels sont vos projets ?

Avec Javier, on se lance dans un nouveau défi qui est le Rallye des Gazelles and Men au Maroc, en novembre. C'est à la boussole et avec une carte, comme la course d'orientation. C'est marrant parce qu'on s'en était parlé avant l'épreuve et que j'ai remporté le jeu tandis qu'il est arrivé dernier. Javier est une personne que j'apprécie énormément, je suis très content de pouvoir vivre ça avec lui. À part ça, je vais faire quelques voyages. Je dois aller à Mayotte fin août sur une invitation du comité de Miss, je devrais faire un road trip en novembre en Chine. Et je pars en Corse dans une semaine... J'ai plein de projets de voyages !

