EXCLU – Jessica Thivenin: "Adixia s'est un peu enfermée dans sa bulle avec Paga"

Coup de tonnerre dans Les Marseillais South America ! Adixia fera son arrivée à la villa dans l'épisode diffusé ce mercredi 22 mars 2017, sur W9. Elle découvrira ainsi que son petit ami Paga l'a trompée avec la petite nouvelle Manon et devrait rapidement régler ses comptes avec les deux candidats.

La jolie Belge - qui a dévoilé des photos inédites d'elle avant la chirurgie - aura également une petite discussion avec Jessica Thivenin. En effet, au cours d'une interview, cette dernière nous a confié qu'elle s'était expliquée avec Adixia. La raison ? Elle l'avait trouvé changée avant le tournage : "Oui elle a un peu changé. Elle s'est un peu enfermée dans sa bulle avec Paga du coup, j'étais beaucoup moins en contact avec elle. Et elle a beaucoup changé physiquement, je pense que ça a fait qu'elle a aussi changé un peu intérieurement." Les jeunes femmes ont heureusement pu mettre les choses au clair et son donc en bons termes aujourd'hui.

Je voulais juste que Paga soit heureux

Jessica Thivenin a également profité de notre interview pour répondre aux internautes l'accusant d'avoir poussé Paga à l'adultère. Pour rappel, la petite amie de Nikola Lozina et les autres anciens ont beaucoup taquiné le DJ sur son rapprochement avec Manon et ne lui ont pas clairement déconseillé de s'en éloigner pour ne pas briser son couple avec Adixia. Une situation que la belle blonde assume à 100% : "Paga est mon ami, je voulais juste qu'il soit heureux. Ce qui a le plus choqué, c'est quand j'ai chanté : 'au revoir Adixia.' Mais je faisais surtout ça pour lui faire comprendre qu'il allait la perdre."

