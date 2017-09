EXCLU - Koh-Lanta Fidji : Hygiène, toilettes... Les astuces des aventuriers

En participant à Koh-Lanta (TF1), les aventuriers savent à quoi s'attendre. Ils souffriront de la faim, d'être éloignés et sans nouvelles de leurs proches ainsi que des conditions difficiles de vie sur le camp. En effet, les candidats n'ont pas d'endroit où se doucher, ni où faire leurs besoins par exemple. Ils doivent alors improviser... Marta et Théotime, tous les deux éliminés lors de l'épisode de Koh-Lanta Fidji diffusé vendredi 22 septembre 2017, nous révèlent leurs petites astuces.

Ainsi, les aventuriers ont eu l'idée de "mélanger de la cendre du feu avec de l'eau". "Ça donnait une espèce de pâte comme du dentifrice et on se lavait les dents avec", explique celle qui a concouru à l'élection Miss Italie 2015. Des propos confirmés par Théotime.

L'acolyte de Marvyn et André avoue de son côté que pour rester propre, il fallait "prendre son petit bain dans la mer tous les matins", sans savon ni shampoing évidemment. Enfin, pour ce qui est des toilettes, Marta en dit plus : "On fait dans la nature. On avait créé un petit coin où on se rendait lorsqu'on avait une envie." "On fait avec ce qu'on trouve", précise quant à lui Théotime.

En bref, ils se débrouillaient "comme [ils] pouvaient", assure la jolie brune. Et de conclure : "Mais il n'y a pas d'hygiène. Si on a peur de ça, il ne faut pas faire Koh-Lanta."

Dans les colonnes de Télé Loisirs, Julien Magne, directeur des programmes chez Adventure Line Productions, avait déjà évoqué le sujet des toilettes. Ainsi, il indiquait que les aventuriers faisaient leurs besoins dans le sable. Certains creusent leur trou et "le signalent de manière visuelle pour que tout le monde sache ce qui s'y passe", et d'autres, moins organisés, se soulagent là où veulent. "Très rapidement, chacun marche dans ce que l'autre a fait...", avait lancé Julien Magne.

