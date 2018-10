EXCLU – Lorie Pester en couple : "Je suis heureuse"

En pleine promotion de son livre Les Choses de ma vie (édition Ipanema) sorti le 4 octobre 2018, Lorie Pester a accordé une interview à Purepeople. Après avoir évoqué son opération douloureux à cause de sa grossesse extra-utérine qui a mal tourné, la belle actrice et chanteuse de 36 ans a parlé d'amour...

Lorie nous a ainsi révélé qu'elle n'était plus un coeur à prendre : "Aujourd'hui je suis heureuse et amoureuse." Si elle n'a pas souhaité en dire plus sur le sujet, elle a assuré que tout se passait bien. Un bonheur pour la belle qui n'a pas toujours eu de la chance en amour.

En effet, dans son livre, Lorie explique que trouver la perle rare a été compliqué pour elle : "J'ai essayé de réfléchir, de savoir pourquoi et c'est vrai que je me suis rendu compte que d'essayer de construire quelque chose avec quelqu'un alors que je suis toujours ou dans un train, un avion ou une autre ville, ce n'est pas évident. Le métier d'artiste, ce n'est pas évident pour construire un couple et une famille." La star de Demain nous appartient (TF1) a même admis avoir déjà été trompée. Une histoire qu'elle a souhaité écrire sous forme de liste afin de la différencier des autres nouvelles de son ouvrage.

