EXCLU – Maëva Coucke : Comment elle a vécu son règne sans Sylvie Tellier

Le 16 décembre 2017 se tenait le concours Miss France 2018, à Châteauroux. Une élection remportée par Maëva Coucke. Comme les reines de beauté avant elle, la belle (fausse) rousse de 24 ans a été épaulée par Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France.

Mais, en mai dernier, la belle blonde de 40 ans est partie en congé maternité car elle s'apprêtait à donner naissance à son troisième enfant. Un petit garçon que son époux Laurent et elle ont prénommé Roméo. Ce n'est qu'un peu avant le voyage d'intégration des prétendantes au titre de Miss France 2019, qui a débuté le 20 novembre, que Sylvie Tellier a repris le chemin du travail. Maëva Coucke a-t-elle souffert de cette absence ? "Même si elle n'était pas présente physiquement, elle m'a envoyé des messages et s'est toujours tenue au courant de tout. Elle n'a pas vraiment été absente, donc ça va", nous a-t-elle répondu.

Maëva Coucke nous a également confié qu'elle tirait un bilan "plus que positif" de son année de Miss : "Je pense que l'on peut dire que c'est l'une des plus belles années de toute ma vie que je viens de vivre. Une année riche en rencontres, en voyages, en émotions. J'ai fait énormément de choses que je n'aurais jamais pu faire si je n'avais pas été élue Miss France 2018. J'en suis consciente et je suis assez reconnaissante envers les Français puisque ce sont eux qui m'ont fait ce beau cadeau."

Le jeune femme qui s'est classée dans le Top 12 de Miss Monde 2018 profite donc à 100% de son dernier mois en tant que Miss France. Elle prépare aussi son avenir : "J'ai un gros projet qui est de devenir actrice de cinéma. Je vais essayer de le devenir en prenant des cours de théâtre puisque je n'en ai jamais suivi."

