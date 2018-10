EXCLU – Marc-Olivier Fogiel : "Mila et Lily voudraient un petit frère"

Il y a une semaine, Marc-Olivier Fogiel a sorti un livre, Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?, dans lequel il évoque la naissance de ses deux filles par GPA, Mila (7 ans) et Lily (5 ans). Interviewé lors d'un Facebook Live pour Purepeople.com, le papa de 49 ans a expliqué pourquoi il n'aura peut-être pas d'autre enfant malgré son désir de pouponner à nouveau.

"Moi je rêve d'avoir un nouvel enfant", a lâché l'animateur à nos journalistes. Et il n'est pas le seul membre de sa famille à souhaiter que la tribu s'agrandisse. "Mila et Lily voudraient un petit frère. Il y a des moments où elles en ont moins envie que d'autres. Avant l'été elles, le voulaient pour le coup. Moi j'aimerais avoir une famille nombreuse. Avoir trois ou quatre enfants", explique-t-il.

La star de RTL et son compagnon François "ont donc pensé à l'adoption" puisque cela est possible pour un couple homosexuel. "Mais l'agrément est un droit virtuel. Après, vous n'avez pas d'enfant qui vous est confié, donc on ne va pas partir sur cette démarche-là", précise-t-il ensuite. Le couple envisage-t-il donc de passer de nouveau par la GPA ? La réponse n'est pas si simple.

Marc-Olivier Fogiel raconte que Michelle, la femme qui a porté ses deux filles, ne souhaite pas vivre une nouvelle grossesse, sa cinquième. En effet, aux États-Unis, pour pouvoir porter un enfant pour autrui, une mère porteuse doit tout d'abord avoir déjà deux enfants à elle. Et, se réengager avec une autre femme "dans un parcours aussi fort émotionnellement", Marc-Olivier Fogiel et son compagnon "ne sont pas prêts". "J'aurais adoré avoir d'autres enfants mais la réalité de la vie fait que c'est compliqué", conclut-il.