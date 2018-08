Marc-Olivier Fogiel, papa complice, dévoile un cliché clownesque à ses filles

Marc-Olivier Fogiel (49 ans) vient de surprendre ses abonnés sur Instagram.

Mercredi 1er août 2018, l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL a en effet dévoilé une archive personnelle assez inattendue. Sur celle-ci, le papa de Mila (7 ans) et de Lily (5 ans) et compagnon du photographe François Roelants apparaît plus jeune, déguisé en clown moustachu et rougeoyant avec des vêtements larges, style tartan rouge et jaune, un bob lui aussi rouge vissé sur la tête. "Souvenir souvenir ! Oui Mila et Lily, papa a été clown", a écrit celui qui anime aussi Le Divan (France 3) en légende du cliché.

"Elles doivent bien rire de vous voir comme cela", "Super c'est chouette d'avoir un papa qui fait le clown, elles doivent s'amuser souvent", "Clown, il faut toujours le rester pour les enfants !", "Déguisement très réussi... Un air de Charlie Chaplin", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Quelques jours plus tôt, toujours sur Instagram, Marc-Olivier Fogiel prenait déjà la parole mais cette fois pour soutenir une amie, Claire Chazal. A l'occasion d'une séance de dédicaces de l'animatrice d'Entrée libre sur France 5 (pour son livre Puisque tout passe, paru aux éditions Grasset), notre Marc-O national a tenu à lui rendre visite au Cap-Ferret et a dévoilé une vidéo de leurs retrouvailles sur ses réseaux sociaux.

Un papa attentionné et un ami attentif.